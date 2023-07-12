



Психанул: Пригожин объяснил своим сотрудникам, зачем устроил мятеж

“Проект” составил “криминальный и психологический портрет” основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, опросив десяток его знакомых и сотрудников.



Собеседники издания в частности, рассказали, что склонны объяснять устроенный Пригожиным мятеж его импульсивным характером. По словам источника из близкого окружения основателя ЧВК Вагнера, своим подчиненным Пригожин объяснил произошедшее просто.



“Психанул”, – сказал глава ЧВК.



По данным “Агентства”, похожую версию спустя несколько дней после мятежа выдвинула пропагандистка Маргарита Симоньян. Перечисляя версии мятежа Пригожина, она сказала, что он мог “просто психануть”.