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Евгений Пригожин
12.07.2023 11:48 Евгения Маркова

Психанул: Пригожин объяснил своим сотрудникам, зачем устроил мятеж

Проект” составил “криминальный и психологический портрет” основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, опросив десяток его знакомых и сотрудников.

Собеседники издания в частности, рассказали, что склонны объяснять устроенный Пригожиным мятеж его импульсивным характером. По словам источника из близкого окружения основателя ЧВК Вагнера, своим подчиненным Пригожин объяснил произошедшее просто.

“Психанул”, – сказал глава ЧВК.

По данным “Агентства”, похожую версию спустя несколько дней после мятежа выдвинула пропагандистка Маргарита Симоньян. Перечисляя версии мятежа Пригожина, она сказала, что он мог “просто психануть”.

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