



Прямая трансляция: В Лондоне проходит коронация Чарльза III



В столице Великобритании в городе Лондон проходит коронация короля Чарльза III и его супруги Камиллы в субботу, 6 апреля.



Торжества начались с самого утра. Маршрут церемонии будет проходить от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Уже в 08:00 (по киевскому времени) открылись смотровые площадки для зрителей в Гайд-парке, Грин-парке и Сент-Джеймс-парке, вдоль торгового центра и Уайтхолла.



Ожидается, что в 12:20 процессия с королевской каретой в сопровождении военных отправится в Вестминстерское аббатство. Через 40 минут должна начаться служба в аббатстве, во время которой монарх, согласно традиции, будет представлен народу, даст клятву, пройдет этапы помазания и сойдет на престол.



Около 16:30 церемонию завершит поздравление монарха с балкона Букингемского дворца и пролет военных самолетов.



Следить за церемонией коронации Чарльза III можно будет с любой точки планеты в прямой трансляции британских каналов BBC, ITV 1, Sky News в телеэфире и онлайн на BBC iPlayer, ITVX, на странице Sky News в Youtube.



Также онлайн-трансляция будет доступна на канале The Royal Family в YouTube с 11:25.