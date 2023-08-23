



Проведено первое заседание по готовности к чрезвычайным ситуациям

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел первое заседание комиссии министров по вопросам готовности гражданского общества к чрезвычайным ситуациям.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



"Мы провели первое заседание комиссии министров по вопросам готовности гражданского общества к чрезвычайным ситуациям. В основном мы сосредоточились на землетрясениях. Государство Израиль находится на Сирийско-Африканском разломе, у нас есть места, где вероятны стихийные бедствия", - пояснил Нетаниягу.



По его словам, в настоящее время обсуждаются два вопроса. Во-первых, речь идет о предупреждении и инструктаже населения о действиях в случае землетрясения. Ожидается, что в ноябре будут проведены масштабные учения в Израиле.



"Во-вторых, принятие превентивных мер путем укрепления конструкций зданий и сооружений, расположенных в наиболее опасных местах. Для этого мы создали комиссию гендиректоров. И комиссия по готовности гражданского общества также продолжит продвигаться вперед под руководством министра обороны и присутствующих здесь министров. Я в этом также лично участвую", - добавил он.



Глава израильского правительства настоял на важности подготовки страны к возможным землетрясениям и другим чрезвычайным ситуациям.



"Мы верим, что при правильной подготовке мы значительно уменьшим ущерб и цену, которую заплатим. Сделаем это и добьемся успеха", - резюмировал он.