



Провалился из-за верности военных присяге и долгу: Шойгу о мятеже Пригожина

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал мятеж Евгения Пригожина и ЧВК “Вагнер”. Его словам приводит Минобороны РФ.

Он назвал мятеж 23-25 июня попыткой дестабилизировать обстановку в России.



“Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи”, – сказал Шойгу.



Он также поблагодарил личный состав “за добросовестную службу”.



На тематическом селекторном совещании глава Минобороны также заявил, что сейчас формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. Для реализации этой цели ведомство поставляет вооружения и технику, готовит военнослужащих.



Также Шойгу утверждает, что с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тысячи единиц различного вооружения.