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Противостояние Смотрича и Галанта - на грани взрыва
02.02.2023 07:36 Аркадий Бочаровский

Противостояние Смотрича и Галанта - на грани взрыва


Сегодня утром газета Исраэль Ха Йом сообщила, что противостояние между министрами Бецалелем Смотричем и Йоавом Галантом разгорается, и "кажется, что следующий взрыв не за горами".

Согласно информации газеты, в прошлый понедельник состоялась встреча всех глав фракций коалиции. На встрече Смотрич поднял вопрос о передаче полномочий от Галанта к нему. По словам присутствовавших в зале, Арье Дери также вмешался и сказал, что "коалиционные соглашения должны соблюдаться". Другой человек, присутствовавший в комнате, добавил: "Мы чувствуем, что в этом вопросе есть напряженность. Смотрич демонстрирует, что его терпение на исходе".

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