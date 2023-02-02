



Противостояние Смотрича и Галанта - на грани взрыва



Сегодня утром газета Исраэль Ха Йом сообщила, что противостояние между министрами Бецалелем Смотричем и Йоавом Галантом разгорается, и "кажется, что следующий взрыв не за горами".



Согласно информации газеты, в прошлый понедельник состоялась встреча всех глав фракций коалиции. На встрече Смотрич поднял вопрос о передаче полномочий от Галанта к нему. По словам присутствовавших в зале, Арье Дери также вмешался и сказал, что "коалиционные соглашения должны соблюдаться". Другой человек, присутствовавший в комнате, добавил: "Мы чувствуем, что в этом вопросе есть напряженность. Смотрич демонстрирует, что его терпение на исходе".