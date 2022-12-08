



Противоракетный щит Европы могут создать через пять лет — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что проект противоракетного щита удастся разработать в течение следующих пяти лет.



"Сейчас правительство общается с производителями разных систем, чтобы подготовиться к конкретным решениям", – отмечает канцлер ФРГ.



Шольц подтвердил свою цель увеличить расходы на оборону Германии, чтобы достичь целевого показателя 2% ВВП, установленного для союзников НАТО, включая расширение противовоздушной обороны для создания общего "щита" с другими государствами Организации Североатлантического договора.



Германия и более десятка стран-членов НАТО намерены совместно приобрести системы противовоздушной обороны, которые будут защищать территорию союзников от ракет.



Среди рассматриваемых вариантов израильская система противоракетной защиты Arrow 3, американский ЗРК Patriot и немецкий ракетный комплекс IRIS-T.