



Противоракетный щит Европы: Израиль заключает рекордную сделку



Министерство обороны США в настоящее время рассматривает запросы министерств обороны Израиля и Германии на одобрение продажи баллистических ракет-перехватчиков Arrow-3. Ожидается, что сделка, которая первоначально была заключена с Германией и оценивалась примерно в 2 миллиарда евро, вырастет до рекордных 3 миллиардов после того, как 14 стран-членов НАТО и Финляндия подписали в октябре письмо о намерениях, положившее начало разработке совместной системы защиты European Sky Shield Initiative.



США отклонили предыдущие запросы Israel Aerospace Industries на продажу системы Arrow Южной Корее. Однако и в Израиле, и в Германии надеются, что американцы одобрят сделку между ними в связи с напряженностью в Европе после вторжения России в Украину.



Американская компания Boeing будет отвечать за производство определенных частей перехватчика, как и за ракеты, построенные для израильских ВВС. В рамках сделки Германия также закупит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.



Германия рассчитывает ввести в эксплуатацию первую систему Arrow уже в 2025 году.



