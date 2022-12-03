



Противодействие планам "Ноам": Лапид запускает горячую линию для родителей

Уходящий премьер-министр Яир Лапид объявляет об открытии горячей линии для родителей, выступающих против "экстремального и опасного содержания" планов партии "Ноам" и ее лидера Ави Маоза, который получит контроль над внешними образовательными программами в школах.



Об этом сообщает Times of Israel.



Лапид призывает родителей связаться с местными властями и школами, чтобы обеспечить преподавание "либерального контента" вместо "мрачной, гомофобной, националистической и жестокой доктрины" партии "Ноам".



Он добавил, что горячая линия, запущенная его партией "Еш Атид", будет предназначена для "сбора информации о попытках внедрить темный контент в систему образования", а также для предоставления юридических консультаций родителям.