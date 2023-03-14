



Противники судебной реформы протестуют возле дома Гафни

Демонстрации против судебной реформы набирают обороты и распространяются на религиозных евреев.



Акция протеста должна состояться во вторник вечером в 19:30 у дома Млше Гафни в Бней-Браке.



Демонстранты объяснили, что митинг "положит начало широкомасштабной акции против участия депутатов-харедим в продвижении законов во главе с Гафни, который недавно призвал "снять Верховный суд" и активно продвигает изменения в законодательстве.



Они добавили, что "ожидают, что израильская полиция подготовится соответствующим образом" и позволит им осуществлять "свободу выражения мнений и право на протест за пределами дома члена Кнессета Гафни, обеспечивая при этом безопасность демонстрантов".



По словам организаторов демонстрации, "Гафни является одним из архитекторов государственного переворота, не меньше, чем Левин и Ротман. Он хочет растоптать суд и превратить Израиль в темное государство галахи и увековечить эксплуатацию государственной казны и неравенство в распределении обязательств".



"Если Гафни думает, что мы будем молчать перед лицом попытки превратить нас в Иран, он ошибается. Мы обратимся к нему в Бней-Браке и дадим ему понять, что раввинские суды не будут управлять страной, что законы о хамеце и его бредовые инициативы по принуждению и дискриминации не пройдут мимо нас".

