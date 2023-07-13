Противники реформы возобновили протесты
Вечером, 13 июля, в Израиле возобновились протесты против правовой реформы.
По данным 12-го канала израильского ТВ, демонстрации проходят в разных местах по всей стране.
В частности, протестующие, как и было объявлено ранее, пришли под дом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.
Более того, демонстрация проходит на улице Газа в Иерусалиме, на шоссе 4 и возле посольства США в Тель-Авиве.
הפגנות בכמה מוקדים מתקיימים ברחבי הארץ במסגרת המחאה נגד המהפכה המשפטית, בהם: קיסריה, רחוב עזה בירושלים, צומת זיכרון ובסמוך לשגרירות ארה"ב בתל אביב— החדשות - N12 (@N12News) July 13, 2023
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