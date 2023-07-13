



Противники реформы возобновили протесты

Вечером, 13 июля, в Израиле возобновились протесты против правовой реформы.



По данным 12-го канала израильского ТВ, демонстрации проходят в разных местах по всей стране.



В частности, протестующие, как и было объявлено ранее, пришли под дом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.



Более того, демонстрация проходит на улице Газа в Иерусалиме, на шоссе 4 и возле посольства США в Тель-Авиве.