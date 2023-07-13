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протесты в израиле | Фото: скриншот
13.07.2023 21:16 Алина Груднева

Противники реформы возобновили протесты

Вечером, 13 июля, в Израиле возобновились протесты против правовой реформы.

По данным 12-го канала израильского ТВ, демонстрации проходят в разных местах по всей стране.

В частности, протестующие, как и было объявлено ранее, пришли под дом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.

Более того, демонстрация проходит на улице Газа в Иерусалиме, на шоссе 4 и возле посольства США в Тель-Авиве.

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