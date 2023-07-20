



Противники реформы идут маршем на Иерусалим третий день

Сотни протестующих против правовой реформы уже третий день подряд продолжают свой марш из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на жару.



В настоящее время они движутся по шоссе 424 в направлении кибуца Нахшон.



Там перед ночевкой будет проведен "Фестиваль демократии". Ожидается, что марш на Иерусалим завершится в эту субботу, 22 июля, возле здания Кнессета.



Там демонстранты намерены установить палатки на неопределенный срок.



"Народ Израиля совершает паломничество", — сказал один из организаторов протеста Моше Радман.