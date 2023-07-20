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Противники реформы идут маршем на Иерусалим третий день
20.07.2023 18:53 Алина Груднева

Противники реформы идут маршем на Иерусалим третий день

Сотни протестующих против правовой реформы уже третий день подряд продолжают свой марш из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на жару.

В настоящее время они движутся по шоссе 424 в направлении кибуца Нахшон.

Там перед ночевкой будет проведен "Фестиваль демократии". Ожидается, что марш на Иерусалим завершится в эту субботу, 22 июля, возле здания Кнессета.

Там демонстранты намерены установить палатки на неопределенный срок.

"Народ Израиля совершает паломничество", — сказал один из организаторов протеста Моше Радман.

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