



Противники реформ, правительства и харедим атаковали репортера 14-го канала



В знак протеста против принятия государственного бюджета в его нынешнем виде - тысячи людей приняли участие в марше протеста вечером 17 мая. Протестующие вышли из торгового центра "Аялон" в Рамат-Гане и дошли до Бней-Брака, и был организован лидерами протеста против реформы судебной системы.



⁨טירוף כתב ערוץ 14 הותקף על ידי מפגינים בהפגנה בבני ברק, - חולץ על ידי לוחמי מג״ב .⁩



⁨סרטון מ⁨⁨חדשות ישראל בטלגרם⁩ (⁨https://t.co/S5RNIFmnFc⁩)⁩⁩ pic.twitter.com/IkhLhrohr4 — עליזה בקריזה Queen Aliza יוצרת מזבל יהלומים (@Queen555Aliza) May 17, 2023

Во время мероприятия репортер 14-го канала прибыл на демонстрацию, чтобы вести репортаж о происходящем, однако протестующие и левые активисты заставили его замолчать особенно вопиющим образом, используя дудки, барабаны и другие инструменты, которые не позволили ему нормально выполнять свою работу.И на этом унижения не закончились - позднее тот же корреспондент попытался вести репортаж , но активисты протеста атаковали его с применением физического насилия, используя палки с израильскими флагами, которые они несли во время марша.Полицейские заметили происходящее, помогли ему бежать из района, чтобы избежать серьезных травм. Вскоре после нападения репортер рассказал о случившемся: "Журналист, который пришел делать свою работу - в итоге его уводят полицейские, позор и бесчестье. Я пришел, чтобы указать им их место, а они напали на меня".Ассоциация журналистов Израиля осудила инцидент: "Мы с серьезностью смотрим на поведение протестующих, сорвавших трансляцию репортера 14 канала, и решительно выступаем против него. Ситуация, в которой команда СМИ нуждается в полицейской охране для выполнения своей работы, неприемлема. Мы призываем всех протестующих, за и против, не мешать СМИ выполнять свою работу в демократической стране".Ни один телевизионный канал, ни одна мэйнстримная радиостанция, ни одна центральная газета не сообщили об инциденте.