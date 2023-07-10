



Противники реформ перекроют все въезды в один из крупнейших городов Израиля



Сегодня, 10 июля в документе, распространенном среди полицейских в преддверии завтрашних акций протеста в Израиле, их предупреждают о том, что на этой неделе ожидается "эскалация и усиление протестов".



В документе, о котором сообщает портал ynet, говорится, что "изменения будут характеризоваться не обязательно увеличением числа протестующих - но интенсивностью протестов и провокаций во время них". Между тем, как стало известно Ynet, в рамках запланированного на завтра "Дня сопротивления" одна из протестующих организаций планирует заблокировать все въезды в один из крупнейших городов страны.



Высшее руководство полиции подтвердило, что в ходе протестов на этой неделе ожидается "блокирование основных магистралей и попытки блокирования общественного транспорта - шоссе, Израильских железных дорог, портов и т.д.". Полиция также предостерегла от "различных провокаций, которые могут дойти до насилия и столкновений, а в крайнем случае даже до нанесения телесных повреждений" или символа правительства".