



Противники реформ нарушат работу сайтов и приложений



Протесты хайтека, одна из основных организаций, участвующих в акциях протеста против судебной реформы, объявила о том, что в рамках "дня протеста", намеченного на вторник, будет нарушена работа сайтов и приложений.



Организация объявила о создании "штаба по технологическим нарушениям" но отказалась подробно рассказать о том, что именно будет происходить. По их словам, "как и на улицах и дорогах, протест должен ощущаться и в цифровом пространстве".



"Меры затронут, на законных основаниях, популярные приложения и сайты, которыми пользуется каждый израильтянин - так, чтобы каждый гражданин хоть на несколько минут в день задумался о разрушении демократии, которое затеяло для него правительство", - заявили они.

