



Противник исламизации Европы Герт Вилдерс победил на выборах в Нидерландах

Ультраправая антиисламская партия известного политика Герта Вилдерса победила на выборах в Нидерландах, свидетельствуют результаты опросов, проведенных в среду, что стало политическим землетрясением, которое будет ощущаться далеко за пределами страны.



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По данным экзит-поллов Ipsos, партия PVV Партия свободы) уверенно победила на выборах, при этом правоцентристский блок получил 23 места, а левый - 26.



Если результаты выборов подтвердятся, то победа Вилдерса ознаменует резкий крен вправо, к которому в Брюсселе отнесутся с тревогой - PVV обещала провести референдум по вопросу о членстве Нидерландов в Европейском Союзе.



"Возможно, это не то, к чему стремятся другие партии в Европе или в других странах, но, эй, это демократия", - сказал 60-летний Вилдерс журналистам после голосования.



Иммиграция была ключевой темой референдума, и его жесткая позиция, включающая закрытие границ и депортацию нелегальных иммигрантов, похоже, нашла отклик у голландских избирателей.



Хотя Вилдерс, как представляется, одержал победу в опросах, неясно, сможет ли он заручиться поддержкой достаточно широкой коалиции, чтобы сформировать работоспособное правительство.



Все лидеры трех других ведущих партий заявили, что не будут участвовать в коалиции, возглавляемой PVV.



Вилдерс известен как "голландский Трамп", отчасти благодаря своей зачесанной назад крашеной прическе, напоминающей прическу бывшего президента США, а также за свои высказывания в адрес иммигрантов и мусульман.



Называя марокканцев "отбросами" и устраивая конкурсы карикатур на пророка Мухаммеда, Вилдерс построил свою карьеру на самопровозглашенной миссии остановить "исламское вторжение" на Запад.



В ходе предвыборной кампании он пытался смягчить свои высказывания, заявляя, что может положить некоторые из своих наиболее резких взглядов на ислам "в морозильную камеру".



Он подчеркнул, что будет премьер-министром для всех, "независимо от их религии, происхождения, пола или чего бы то ни было", настаивая на том, что кризис стоимости жизни является более приоритетным.



Однако, как не устают подчеркивать его оппоненты, манифест PVV говорит о другом.



С характерной для Вилдерса риторикой в манифесте говорится: "Просители убежища пируют на восхитительных бесплатных шведских столах на круизных лайнерах, в то время как голландские семьи вынуждены сокращать расходы на продукты".