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Противница "Хизбаллы": внучка экс-президента Ливана баллотируется на выборах
29.08.2022 16:03 Алина Груднева

Противница "Хизбаллы": внучка экс-президента Ливана баллотируется на выборах

Внучка бывшего ливанского президента и экс-дипломата выдвигает свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в стране. 

 
Она является ярой противницей "Хизбаллы".
 
61-летняя Трейси Шамун является внучкой покойного бывшего президента Камиллы Шамун. 
 
Она призывает провести реформы, чтобы вывести Ливан из жесткого экономического кризиса и восстановить доверие международных доноров. 
 
Ее не устраивает также влияние террористической организации в политической среде и в сфере безопасности. 
 
"Ливан не может существовать без независимости и суверенитета, а также без четкой оборонной стратегии. Ливаном не может управлять одна группа, и его решения, касающиеся мира и войны, могут приниматься только через политические институты", - сказала она.

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