



Противница "Хизбаллы": внучка экс-президента Ливана баллотируется на выборах

Внучка бывшего ливанского президента и экс-дипломата выдвигает свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в стране.

Она является ярой противницей "Хизбаллы".

61-летняя Трейси Шамун является внучкой покойного бывшего президента Камиллы Шамун.

Она призывает провести реформы, чтобы вывести Ливан из жесткого экономического кризиса и восстановить доверие международных доноров.

Ее не устраивает также влияние террористической организации в политической среде и в сфере безопасности.

"Ливан не может существовать без независимости и суверенитета, а также без четкой оборонной стратегии. Ливаном не может управлять одна группа, и его решения, касающиеся мира и войны, могут приниматься только через политические институты", - сказала она.