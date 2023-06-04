



Против высоких цен, воровства и лжи: В Польше оппозиция проводит массовую акцию

Мероприятие организовано либерально-демократической "Гражданской платформой" PO, а также социал-демократами из "Левицы" и "Польши – 2050". Десятки тысяч человек участвуют в главном митинге на Замковой площади, пишет Gazeta wyborcza.



К маршу присоединились известные в Польше политики – первый демократически избранный президент Лех Валенса, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Гданьска Александра Дулькевич, депутат Сейма, историк Павел Коваль.



Участники акции возмущены повышением цен на основные товары народного потребления, а также стремлением PiS, “узурпировать власть”. Главным ведущим акции является лидер "Гражданской платформы", экс-премьер и экс-председатель Европейского совета Дональд Туск.