



Против Трампа может быть возбуждено уголовное дело из-за порнозвезды — NYT

Прокуратура Манхэттена сообщила Дональду Трампу , что ему может быть предъявлено уголовное обвинение, связанное с предполагаемой ролью бывшего президента в выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс. Об этом сообщила в четверг The New York Times со ссылкой на четыре неназванных источника.



Бывшему президенту сказали, что он может дать показания на следующей неделе, если пожелает.



Пресс-секретарь окружного прокурора Манхэттена отказалась от комментариев. Адвокаты, которые представляли Трампа, не сразу ответили на запросы о комментариях.



Напомним, Дэниелс рассказала, что у нее была сексуальная связь с бывшим президентом, и она получила 130 000 долларов перед президентскими выборами 2016 года в обмен на то, что не обсуждала свою встречу с Трампом.



Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения в федеральном суде Нью-Йорка за организацию выплат за молчание Дэниелс и другой женщине, бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которая сказала, что у нее был многомесячный роман с Трампом, прежде чем он вступил в должность.



Трамп, который снова добивается выдвижения республиканцами на пост президента в 2024 году, сталкивается с многочисленными юридическими проблемами и расследованиями, в том числе в связи с его обращением с секретными документами и его предполагаемыми попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года.





