



Против соглашения с Ливаном: Бен-Гвир подал апелляцию в БАГАЦ

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир подал петицию в Верховный суд с требованием к правительству Израиля воздержаться от подписания соглашения с Ливаном. Он утверждает, что соглашение незаконно.



БАГАЦ постановил, что слушание по петиции состоится в четверг на следующей неделе.



"Только вчера Лапид заявил в манере, которая не стыдит диктатора в коммунистической стране, что он не вынес соглашение на голосование в Кнессете "из-за поведения оппозиции". Это позорное соглашение о капитуляции, но в основном это незаконный оппортунизм. Мы сделаем все, чтобы остановить это опасное соглашение", — сказал Бен-Гвир.