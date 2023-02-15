



Против Нетаниягу применили Pegasus

Премьер-министра Биньямина Нетаниягу прослушивали с помощью шпионской программы Pegasus без соответствующей судебной санкции.



Прослушивание Нетаниягу с помощью Pegasus и, возможно, в других программ было осуществлено под ответственность руководителя группы следователей по его делу Йоава Талема. Это выяснилось во время слушаний у окружной судьи Тель-Авива Тали Хаимович, которая в решении от 2.2.23 разрешила частичную публикацию ордеров на прослушивание.



Об этом сообщил израильский журналист Ави Вайс. Вайс говорит, что Хаимович рассматривала запрос адвокатов лиц, проходящих по делу 3000 с требованием опубликовать все документы прослушки с целью использования их для защиты. При изучении материалов полиции случайно выяснилось, что Pegasus был применен для прослушки Нетаниягу и сбора компромата на него.



Бывший глава канцелярии Нетаниягу Давид Шаран выступил в эфире радио Галей Исраэль , утверждая, что вся информация в деле 3000 была получена путем прослушивания премьер-министра. "У них не было возможности получить информацию без подслушивания", - говорит Шаран.

Давид Шаран сказал: "Я не удивлен, это то, что я утверждал в течение долгого времени. Они использовали Pegasus для дела 3000, вопреки указаниям юридического советника, чтобы прийти и сказать ему: "Господин советник, мы знаем, что вы не давали своей санкции, но посмотрите, что мы нашли? Конечно, они ничего не нашли. Я рад, что это наконец-то все стало достоянием гласности".





Ави Вайс заявил на канале Галей Исраэль, что прослушка велась в 2017 году. Слежение осуществлялось бывшим следователем полиции, ранее работавшим в ШАБАКе в техническом центре в Хар Адар. Окружной судья видел все материалы по поисковому запросу “Нетаниягу” в массиве прослушке, и судья также слышал записи с голосом Нетаниягу. Даже в случае, если нет никакой связи с делом 3000 - согласно закону, речь идет о преступлении со стороны полиции.