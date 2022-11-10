



Против Лапида: Депутат от Еш Атид выдвинет свою кандидатуру на праймериз



Депутат Кнессета Рам Бен Барак от Еш Атид заявил в интервью 2-му каналу, что если премьер-министр Яир Лапид будет баллотироваться и на следующих выборах - он будет бороться с ним за лидерство в партии.



Еш Атид, напомним, никогда не проводила праймериз за лидерство в списке - и в последний раз, когда было намерение провести их, никто не захотел баллотироваться против Лапида.



Фактически, последним, кто хотел участвовать в праймериз за лидерство в списке, был Офер Шелах, и Лапид позаботился о том, чтобы указать ему на дверь. Шелах, пытавшийся позже баллотироваться по независимому списку, отказался от этой затеи, увидев, что не пройдет по проценту блокирования.