



Против Эстер Хайют подали пять петиций. Все отвергнуты

Глава БАГАЦа Эстер Хайют ответила сегодня (во вторник) на пять жалоб, поданных против нее уполномоченному по делам судей после ее выступления против министра юстиции Левина и правовой реформы и утверждения, что она нарушила правила этики.



Президент Хайют написала уполномоченному: "Как председатель Верховного суда, я посчитала своим долгом выразить позицию - с учетом беспрецедентных последствий этого плана для судебной системы и для отношений между органами власти в Израиле".



"В сложившихся обстоятельствах и вопреки утверждениям заявителей, я не считаю, что это было нарушением правила, изложенного в разделе 18 Правил этики, а также Закона о государственной службе. В моем понимании и как было сказано выше, эти положения не распространяются на вопросы, которые Председатель Верховного суда решает в силу своего положения главы системы, и которые призваны защитить систему от ущерба ее статусу независимого и самостоятельного органа", - добавила она.



Уполномоченный, судья БАГАЦа в отставке Ури Шохам, отклонил поданные ему жалобы на председателя Хайют и написал: "Я принимаю слова председателя в ее ответе на жалобы, согласно которым она действовала в силу своего положения, как глава судебной системы, чтобы защитить систему от любых попыток нанести ущерб независимости и способности судей, входящих в эту систему, добросовестно выполнять свою роль государственных служащих".