



Против Эхуда Барака и Яира Голана проведут расследование

“Специальная оперативная группа” проведет расследование в отношении бывшего премьер-министра Эхуда Барака и бывшего члена Кнессета от партии “Мерец” Яира Голана по подозрению в подстрекательстве, сообщают ивритские СМИ.



Оба мужчины призвали к ненасильственному восстанию, чтобы помешать правительству провести судебную реформу, которая, по их словам, разрушит демократию.



Сегодня Голан заявил, что для сопротивления правительству необходимо “нарушить закон”, но подчеркнул, что насилие не является инструментом.



Как отмечает Ynet, что в отношении этих двоих будет проведено расследование “специальной оперативной группой”, созданной крайне правым министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, в состав которой входят представители полиции, ШАБАКа, военных и Национального киберуправления.



