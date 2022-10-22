



Против Бен-Гвира: израильские арабы сжигают одежду Zara

Вокруг популярной сети модной одежды Zara разгорелся настоящий скандал. Причиной тому стали действия владельца и управляющего израильским филиалом компании. Джой Швебель (владелец) организовал за две недели до парламентских выборов собрание в поддержку депутата Итамара Бен-Гвира.



Арабские граждане Израиля начали показательно сжигать одежду фирмы, объясняя это тем, что "их общество отвергает компанию, которая поддерживает Бен-Гвира".



"Компания, поддерживающая расистов, заслуживает бойкота", - сказал один из недовольных клиентов сети Zara.



В партии Бен-Гвира уже отреагировали на ситуацию.



"Ни одному человеку в государстве не возбраняется предоставить свой дом для дискуссии с представителями третьей по величине партии в Израиле, по крайней мере, судя по опросам. Однако есть и те, для кого такие понятия как терпимость, свобода слова и демократия – пустые слова, потому что на самом деле они ведут себя ровно наоборот", - сказали в Оцма Иехудит.