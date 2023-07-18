Протесты возле ж/д станций: демонстрантам стало плохо из-за жары
Возле железнодорожной станции ХаШалом в Тель-Авиве демонстранты против правовой реформы столпились, несмотря на адскую жару.
Из-за огромного скопления людей и экстремальных погодных условий многие жалуются на плохое самочувствие.
Аналогичная ситуация произошла на прошлой неделе, когда демонстранты собрались возле международного аэропорта Бен-Гурион. Тогда они жаловались на жару и вонь, но отказывались расходиться.
Между тем, полиция закрыла вход на станцию, из-за чего протестующие толпятся возле нее, скандируя призывы к правительству не проводить реформу.
Они, в том числе, кричат: "демократия или бунт". Как сообщалось ранее, полиция оттеснила некоторых настырных демонстрантов от входа на станцию, объявив, что та закрыта, а поездов не будет.
תחנת רכבת השלום סגורה pic.twitter.com/iL3J9HBzMx— שקמה ברסלר Shikma Bressler (@ShikmaBressler) July 18, 2023