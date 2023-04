Протесты в Тель-Авиве: десятки тысяч человек вышли на демонстрацию

Вечером, 8 апреля, полиция перекрыла основные дороги в центре Тель-Авива.



Соответствующие меры были приняты перед началом массовой акции протеста против правовой реформы.



Сегодня вечером также проходят несколько масштабный акций в других городах страны, в том числе возле резиденции президента в Иерусалиме и в центре Хайфы.



На главную демонстрацию на улице Каплан в Тель-Авиве пришли десятки тысяч человек. Вечером демонстранты развернули плакат, на котором был изображен премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Надпись гласила: "Отпусти народ".



"Let my people go": קפלן הערב



📸 גיתאי פלאי pic.twitter.com/gKuFVyqtZz