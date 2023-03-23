Протесты в Тель-Авиве: марш в сторону Каплан
Вечером, 23 марта, в рамках "Дня национального паралича" в Тель-Авиве продолжаются акции протеста.
По данным "Кан", около 300 демонстрантов отправились маршем по улице Дизенгоф в сторону Каплан.
Демонстрации в Тель-Авиве проходят с самого утра. Днем сообщалось, что было задержано более 60 человек, большинство из которых - во время блокировки шоссе Аялон.
כ-300 מפגינים צועדים ברחוב דיזנגוף בתל אביב לכיוון קפלן@lirankog pic.twitter.com/pGUy1T6FOb— כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2023