Протесты в Тель-Авиве: какие дороги будут перекрыты
Демонстрации против судебно-правовой реформы под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина пройдут сегодня в пятый раз с момента их начала. Многие улицы в Тель-Авиве и других городах будут закрыты для движения на время демонстрации.
Перецень улиц в Тель-Авиве, заблокированы для движения транспортных средств с 16 часов:
- Улица Каплан от Ибн Гвирола до Менахема Бегина в обе стороны.
- Леонардо да Винчи от улицы Хафтман до улицы Шауль а-Мелех в обоих направлениях.
- Лескова от ул. Хафтмана до Каплана в северном направлении.
- Дубнова от ул Шауля а-Мелеха до Каплана в обе стороны.
- ул. Арния от ул. Харвеа до ул. Каплан в северном направлении.
- Улица Ибн Гвироль между улицами Шауль Хамелех и Марморак в южном направлении.
- Улица Дизенгоф между улицей 1479 и улицей Ибн Гвироль в обоих направлениях.
- Бульвар Чен от улицы Ханавиим до улицы Дизенгоф в южном направлении.
- Улица Марморак между улицей Ибн Гвироль и улицей 1879 года на запад.
- Улица Ротшильда от улицы Хашмонаим до площади Бима в северном направлении.
- Улица Карлибах от улицы Хасмонаим до улицы Ибн Гвироль в западном направлении.
- Перекресток Каплан через Менахем Бегин на север и юг (движение направлено к воронкам).
- Холм боеприпасов от улицы Моше Даяна до улицы Менахема Бегина (перекресток Азриэли).
- Подъемы к развязке Мира по переулкам Аялон с севера и юга.
- Места высадки пассажиров, прибывающих на автобусах:
- Улица Шауль а-Мелех между улицами Вейцмана и Ибн Гвирола.
- Улица Хашмонаим между улицами Хамсгар и Карлибах.
- бывший комиссар полиции Рони Альшейх,
- адвокат Элиад Шарга,
- председатель Движения за качество правительства, бывший член Кнессета Эмили Моати,
- бывший член Кнессета Ширли Пинто
- певица Рона Кинан.
Организаторы протеста заявили: "Израиль находится в одном шаге от того, чтобы стать диктатурой, и пути назад нет. Как президент Макрон ясно дал понять Нетаниягу, если его зловещий план осуществится, Израиль перестанет быть демократией. Это время войны за дом, за ценности Декларации независимости, за свободу и равенство. Как и во всех войнах Израиля, народ победит диктаторов, которые ему угрожают".