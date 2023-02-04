



Протесты в Тель-Авиве: какие дороги будут перекрыты

Демонстрации против судебно-правовой реформы под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина пройдут сегодня в пятый раз с момента их начала. Многие улицы в Тель-Авиве и других городах будут закрыты для движения на время демонстрации.



Перецень улиц в Тель-Авиве, заблокированы для движения транспортных средств с 16 часов:

Улица Каплан от Ибн Гвирола до Менахема Бегина в обе стороны.

Леонардо да Винчи от улицы Хафтман до улицы Шауль а-Мелех в обоих направлениях.

Лескова от ул. Хафтмана до Каплана в северном направлении.

Дубнова от ул Шауля а-Мелеха до Каплана в обе стороны.

ул. Арния от ул. Харвеа до ул. Каплан в северном направлении.

Улица Ибн Гвироль между улицами Шауль Хамелех и Марморак в южном направлении.

Улица Дизенгоф между улицей 1479 и улицей Ибн Гвироль в обоих направлениях.

Бульвар Чен от улицы Ханавиим до улицы Дизенгоф в южном направлении.

Улица Марморак между улицей Ибн Гвироль и улицей 1879 года на запад.

Улица Ротшильда от улицы Хашмонаим до площади Бима в северном направлении.

Улица Карлибах от улицы Хасмонаим до улицы Ибн Гвироль в западном направлении.

Перекресток Каплан через Менахем Бегин на север и юг (движение направлено к воронкам).

Холм боеприпасов от улицы Моше Даяна до улицы Менахема Бегина (перекресток Азриэли).

Подъемы к развязке Мира по переулкам Аялон с севера и юга.

Места высадки пассажиров, прибывающих на автобусах:

Улица Шауль а-Мелех между улицами Вейцмана и Ибн Гвирола.

Улица Хашмонаим между улицами Хамсгар и Карлибах.

бывший комиссар полиции Рони Альшейх,

адвокат Элиад Шарга,

председатель Движения за качество правительства, бывший член Кнессета Эмили Моати,

бывший член Кнессета Ширли Пинто

певица Рона Кинан.

С 18:00 движение транспортных средств будет закрыто по следующим улицам:В сегодняшней демонстрации примут участие:Организаторы протеста заявили: "Израиль находится в одном шаге от того, чтобы стать диктатурой, и пути назад нет. Как президент Макрон ясно дал понять Нетаниягу, если его зловещий план осуществится, Израиль перестанет быть демократией. Это время войны за дом, за ценности Декларации независимости, за свободу и равенство. Как и во всех войнах Израиля, народ победит диктаторов, которые ему угрожают".