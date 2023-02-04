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Протесты в Тель-Авиве: какие дороги будут перекрыты
04.02.2023 16:55 Евгения Маркова

Протесты в Тель-Авиве: какие дороги будут перекрыты

Демонстрации против судебно-правовой реформы под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина пройдут сегодня в пятый раз с момента их начала. Многие улицы в Тель-Авиве и других городах будут закрыты для движения на время демонстрации.

Перецень улиц в Тель-Авиве, заблокированы для движения транспортных средств с 16 часов:

  • Улица Каплан от Ибн Гвирола до Менахема Бегина в обе стороны.
  • Леонардо да Винчи от улицы Хафтман до улицы Шауль а-Мелех в обоих направлениях.
  • Лескова от ул. Хафтмана до Каплана в северном направлении.
  • Дубнова от ул Шауля а-Мелеха до Каплана в обе стороны.
  • ул. Арния от ул. Харвеа до ул. Каплан в северном направлении.
  • Улица Ибн Гвироль между улицами Шауль Хамелех и Марморак в южном направлении.
  • Улица Дизенгоф между улицей 1479 и улицей Ибн Гвироль в обоих направлениях.
  • Бульвар Чен от улицы Ханавиим до улицы Дизенгоф в южном направлении.
  • Улица Марморак между улицей Ибн Гвироль и улицей 1879 года на запад.
  • Улица Ротшильда от улицы Хашмонаим до площади Бима в северном направлении.
  • Улица Карлибах от улицы Хасмонаим до улицы Ибн Гвироль в западном направлении.
С 18:00 движение транспортных средств будет закрыто по следующим улицам:
  • Перекресток Каплан через Менахем Бегин на север и юг (движение направлено к воронкам).
  • Холм боеприпасов от улицы Моше Даяна до улицы Менахема Бегина (перекресток Азриэли).
  • Подъемы к развязке Мира по переулкам Аялон с севера и юга.
  • Места высадки пассажиров, прибывающих на автобусах:
  • Улица Шауль а-Мелех между улицами Вейцмана и Ибн Гвирола.
  • Улица Хашмонаим между улицами Хамсгар и Карлибах.
В сегодняшней демонстрации примут участие:
  • бывший комиссар полиции Рони Альшейх,
  • адвокат Элиад Шарга,
  • председатель Движения за качество правительства, бывший член Кнессета Эмили Моати,
  • бывший член Кнессета Ширли Пинто
  • певица Рона Кинан.

Организаторы протеста заявили: "Израиль находится в одном шаге от того, чтобы стать диктатурой, и пути назад нет. Как президент Макрон ясно дал понять Нетаниягу, если его зловещий план осуществится, Израиль перестанет быть демократией. Это время войны за дом, за ценности Декларации независимости, за свободу и равенство. Как и во всех войнах Израиля, народ победит диктаторов, которые ему угрожают".
 

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