



Протесты в Тель-Авиве: дороги будут перекрыты с 18:00



Полиция опубликовала список дорог, которые будут перекрыты в связи с демонстрациями в районе Кирьят Ха Мемшала в Тель-Авиве против правовой реформы.



Улицы, которые будут перекрыты в Тель-Авиве с 18: 00: улица Каплан от Ибн Гвироль до Дерех Менахем Бегин в обоих направлениях, Леонардо да Винчи от Хефтман до Шауль Ха Мелех в обоих направлениях, Ласков от Хефтман до Каплан, Арния будет перекрыта от Ха Арбаа до Каплан на север, Ибн Гвироль от Шауль Ха Мелех до Марморек в обоих направлениях, Дизенгоф от Губерман до Ибн Гвироль в обоих направлениях, Масгер от Ицхак Саде до Менахем Бегин на севере, Менахема Бегин до Шауль Ха Мелех к Хашмонаим в обоих направлениях, Дерех Ха-Шалом от Моше Даян до Игаля Алон в западном направлении, Хашмонаим от Карлебах на востоке, также будут перекрыты выезды с перекрестка Ха Шалом.