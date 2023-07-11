Протесты в Израиле: Шабтай отрицает обвинения в применении чрезмерной силы
Начальник полиции Израиля Коби Шабтай отрицает обвинения в применении офицерами чрезмерной силы на акциях протеста против правовой реформы.
Вечером, 11 июля, он похвалил правоохранителей за то, как они справились с поставленными перед ними задачами.
"Нам удалось максимально защитить право на протест и балансировать между свободой протеста и свободой передвижения", — сказал Шабтай.
Он поблагодарил офицеров полиции за работу по обеспечению права на протесты с безопасности в ходе демонстраций.