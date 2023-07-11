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Протесты в Израиле: Шабтай отрицает обвинения в применении чрезмерной силы
11.07.2023 21:15 Алина Груднева

Протесты в Израиле: Шабтай отрицает обвинения в применении чрезмерной силы

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай отрицает обвинения в применении офицерами чрезмерной силы на акциях протеста против правовой реформы.

Вечером, 11 июля, он похвалил правоохранителей за то, как они справились с поставленными перед ними задачами.

"Нам удалось максимально защитить право на протест и балансировать между свободой протеста и свободой передвижения", — сказал Шабтай.

Он поблагодарил офицеров полиции за работу по обеспечению права на протесты с безопасности в ходе демонстраций.

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