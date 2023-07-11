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протесты в израиле | Фото: скриншот
11.07.2023 15:37 Алина Груднева

Протесты в Израиле: полиция объявила о нескольких десятках арестов

Днем, 11 июля, полиция Израиля предоставила новый отчет относительно задержанных на антиправительственных акциях протеста против правовой реформы.

Согласно обновленным данным, в ходе демонстраций произведено 66 арестов.

Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка.

Тем временем, полиция готовится к масштабной демонстрации, которую юридический советник правительства разрешила провести в международном аэропорту Бен-Гурион.

Ранее появилась информация о том, что протестующие начали стягиваться к главному терминалу.

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