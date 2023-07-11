



Протесты в Израиле: полиция объявила о нескольких десятках арестов

Днем, 11 июля, полиция Израиля предоставила новый отчет относительно задержанных на антиправительственных акциях протеста против правовой реформы.



Согласно обновленным данным, в ходе демонстраций произведено 66 арестов.



Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка.



Тем временем, полиция готовится к масштабной демонстрации, которую юридический советник правительства разрешила провести в международном аэропорту Бен-Гурион.



Ранее появилась информация о том, что протестующие начали стягиваться к главному терминалу.