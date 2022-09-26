



"Протесты в Дагестане курируют ичкерийские и ваххабитские структуры"



Российский пропагандист Николай Севастьянов крайне встревожен протестами против мобилизации в Дагестане.



Севастьянов уверен в том, что “все гораздо хуже, чем просто протесты против мобилизации”



Севастьянов говорит, что Дагестан является “излюбленной целью” для “врагов России” по той причине, что его “легко поджечь”. В Дагестане легко разжигаются национальные и религиозные противоречия - например , между салафитами и “условно светскими” а также используя тему коррупции или даже “антиколониализма”.



Все эти компоненты (с добавлением неизменной “русофобии”) имеют целью разжечь на Кавказе восстание. Сейчас главная цель - “пролить кровь с обеих сторон, после чего конфликт примет совершенно иной характер” и распространить его на соседние кавказские республики.



Севастьянов подчеркивает: "На саму Чечню они не замахиваются, но не следует забывать, что курируют все это старые ичкерийские структуры и салафитские структуры в самом Дагестане”.