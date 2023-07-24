



Протесты у Кнессета: у детей не будет школ, мы сделаем жизнь здесь невыносимой



Демонстранты у Кнессета с гневом отреагировали на сообщение о том, что так называемые “переговоры о компромиссе” “взорвались”.



В разговоре с корреспондентом радио "Галей ЦАХАЛ" они предупредили, что “используют любые законные средства” для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение реформы. С их точки зрения, к таковым относятся не только блокирование дорог и перекрестков, но и “блокирование доступа детям в школы после начала учебного года”, а также “использование связей с иностранными странами ради того, чтобы причинить максимальный ущерб государству с тем, чтобы его правители одумались и пошли на попятную”. Демонстранты предупредили, что “сделают жизнь здесь невозможной”.



Кроме того, часть демонстрантов заявила, что не остановиться перед тем, чтобы “взять в руки оружие”, но выразила уверенность в том, что “до этого не дойдет”.



מכתזית מתיזה מול מאות מפגינים שפרצו גידור משטרתי והגיעו לאזור גינת הספריה הלאומית הסמוכה לכנסת pic.twitter.com/ZCMPfx0Pey — Bar Peleg (@bar_peleg) July 24, 2023