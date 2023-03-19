



Протесты против судебной реформы закончатся кровью на улицах, - организатор

Протесты против судебной реформы в Израиле закончатся преднамеренным пролитием крови демонстрантов на улицах. Об этом предупредил организатор протеста Эран Шварц в воскресном утреннем интервью радио 103FM, 19 марта.



Беседуя с ведущими об участившихся случаях насилия в отношении протестующих по всей стране, Шварц предупредил, что "эти события закончатся кровью на улицах. Ничего не происходит спонтанно, здесь есть целенаправленная рука, которая пытается убить эту демонстрацию".



"Мы видим, что уровень насилия растет. Мы видим, что это не случайно. Если сначала нас сравнивали с гноем и называли анархистами и террористами, что является началом отметки определенного рубежа, то мы получили отличный апгрейд от сына премьер-министра, который назвал нас "нацистскими штурмовиками", — сказал он.



"Это не случайность. Министры [правительства] не осуждают это, премьер-министр не осуждает это. В лучшем случае это расплывчатые заявления", — продолжил Шварц.



"Это закончится кровью на улицах, наши протестующие пострадают. Люди, которые поднимают израильский флаг, размахивают им с намерением позаботиться обо всех и об израильской демократии, могут оказаться в больнице , или куда-нибудь дальше, не дай бог", - сказал он.



"Мы предупреждаем вас, что в прошлом были политические атаки с очень специфической стороны, и они будут усиливаться и сейчас. Это очень, очень беспокоит нас", - подчеркнул организатор протестов.



На просьбу уточнить признаки насилия, о которых он говорил, Шварц сказал, что "уже заранее поступили призывы к активистам из Лехавы, из "Ликуда", из других мест, чтобы они приехали и умышленно устроили провокации на наших объектах".



"Я видел много крови в глазах многих людей", - сказал он.



На вопрос о том, считает ли он угрозы в адрес протестующих преднамеренно организованными, он ответил: "Есть премьер-министр и есть министры, которые говорят страшные и жестокие вещи. Существует словесное насилие, которое на местах переводится в физическое насилие. Кто-нибудь берет трубку и активирует их? Вы должны спросить их, а не меня, но этот инцидент не случаен".



Завершая интервью, Шварц подчеркнул, что верит в необходимость протестов против судебной реформы, которые проходят по всему Израилю уже 11 недель подряд, и нет никаких признаков замедления.



"Мы находимся на решающем событии в истории Государства Израиль. Если в 1944 году Бегин пытался предотвратить раскол в нации, а потом было создано государство, то сегодня глава "Ликуда" делает ровно наоборот. Есть государство, и он вызывает раскол в нации", — пояснил он.



"Мы окажемся посреди диктатуры, и мы этого не допустим, и поэтому [протесты] будут только усиливаться и усиливаться, и они будут и в четверг, и в субботу, и в понедельник, и во вторник, и в среду. Люди не сдаются, они борются за свой дом, за имидж Государства Израиль, за демократию Государства Израиль, поэтому мы здесь, и поэтому этому не будет конца", - сказал Шварц.







