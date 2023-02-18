



Протесты против судебной реформы возобновятся в субботу вечером

Массовые протесты против усилий правительства по ограничению судебной власти страны должны возобновиться в субботу вечером седьмой уик-энд подряд митингами в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и многих других городах.



Главное мероприятие пройдет, как обычно, на улице Каплан в Тель-Авиве в 19:00, что приведет к перекрытию нескольких дорог в этом районе. В Иерусалиме протестующие снова соберутся у резиденции президента.



Ожидается, что в понедельник в Кнессете пройдет первое чтение законопроекта, который предоставит коалиции контроль над подбором судей, а также законопроекта, делающего Основные законы неподконтрольными судебному надзору. Также будет продолжено обсуждение других частей пакета судебно-правовой реформы в Комитете Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию.



Организаторы протестов объявили понедельник «национальным днем ​​борьбы», который будет включать в себя большой митинг у Кнессета, марши в различных городах и забастовки на некоторых предприятиях.



Новые опросы, опубликованные в пятницу, показали, что многие избиратели "Ликуд" хотят, чтобы правительство приостановило свою законодательную кампанию и дало шанс достичь компромисса с оппозицией.



Опрос, проведенный 12 каналом, показал, что 45% избирателей "Ликуд" поддержали такой шаг, а 28% высказались за принятие закона. При этом 17% поддержали паузу, если сначала прекратятся общественные протесты, а 10% ответили, что не знают.



Поскольку предложение президента Герцога о компромиссных переговорах пока не привело к диалогу, респондентов спросили, кто виноват: 42 процента считают ответственной за это коалицию, 31% - оппозицию и 27% - не знают.



Kan News провел аналогичный опрос и обнаружил, что 49% избирателей "Ликуд" хотят паузы и продолжения переговоров, 36% хотели двигаться вперед без компромиссов, а 15% не смогли ответить.



Опрос Кана также опросил избирателей других коалиционных партий, обнаружив большую поддержку ренформы в ее нынешнем виде. Среди избирателей религиозного сионизма 36% поддержали паузу, 49% хотели двигаться вперед, а 15% не знали. Среди избирателей харедимских партий только 19% поддержали паузу, 63% поддерживают реформу, а 18% не имеют четкой позиции.



Ни одна из сетей не предоставила данных о том, сколько людей было опрошено, какими средствами и с какой погрешностью.



Герцог предупредил в своем телеобращении, что страна находится на грани "общественного и конституционного коллапса", и призвал сторонников обеих сторон воздерживаться от насилия, особенно в отношении государственных служащих и выборных должностных лиц.