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Протесты против реформы: обновленная статистика по задержаниям
18.07.2023 21:03 Алина Груднева

Протесты против реформы: обновленная статистика по задержаниям

В течение дня, 18 июля, полиция задержала минимум 45 демонстрантов, вышедших на акцию протеста против правовой реформы.

По словам правоохранителей, протестующих арестовали по подозрению в хулиганстве и нарушении общественного порядка.

В полиции подчеркнули, что восемь демонстрантов задержаны на вокзалах в Тель-Авиве и Герцлии.

Масштабные акции протеста во вторник проходили в рамках "дня национального сопротивления".

Ранее лидер протестного движения "Черные Флаги" Шикма Бреслер объявила о том, что демонстранты намерены пройти маршем из Тель-Авива в Иерусалим.

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