



Протесты против реформы: обновленная статистика по задержаниям

В течение дня, 18 июля, полиция задержала минимум 45 демонстрантов, вышедших на акцию протеста против правовой реформы.



По словам правоохранителей, протестующих арестовали по подозрению в хулиганстве и нарушении общественного порядка.



В полиции подчеркнули, что восемь демонстрантов задержаны на вокзалах в Тель-Авиве и Герцлии.



Масштабные акции протеста во вторник проходили в рамках "дня национального сопротивления".



Ранее лидер протестного движения "Черные Флаги" Шикма Бреслер объявила о том, что демонстранты намерены пройти маршем из Тель-Авива в Иерусалим.