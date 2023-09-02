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Протесты против реформ пройдут по плану несмотря на столкновения в Тель-Авиве
02.09.2023 17:22 Евгения Маркова

Протесты против реформ пройдут по плану несмотря на столкновения в Тель-Авиве

Организаторы протеста заявляют, что демонстрации против инициатив коалиции по пересмотру судебной системы пройдут, как и планировалось, после столкновений в Тель-Авиве между эритрейскими просителями убежища.

Активисты говорят, что группы протеста координируют свои действия с полицией после того, как хранители правопорядка взяли насилие под контроль.

"Наша демократия находится под опасной атакой со стороны правительства, которое разрушает наш дом. Заявления коалиции против ЦАХАЛа, ШАБАКа, Моссада и органов безопасности в последние недели демонстрируют, насколько огромна опасность для государства Израиль", — говорят протестующие.

Протестующие собираются провести субботний вечер в Тель-Авиве и по всему Израилю 35-ю неделю подряд под лозунгом "никакой диктатуры в наших школах".

Субботние митинги должны состояться на следующий день после начала учебного года, поскольку министр образования Йоав Киш стремится сместить директора Музея Холокоста "Яд Вашем" Дани Даяна и заменить его своим ставленником из партии "Ликуд".
 

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