



Протесты против правовой реформы в Израиле: отчет полиции

Утром, 11 июля, в Тель-Авиве были арестованы 18 протестующих против правовой реформы.



Согласно отчету полиции, их подозревают в нарушении общественного порядка.



В свою очередь, в Хайфе правоохранители пытаются разогнать многотысячную толпу, которая блокирует дорогу. К настоящему моменту известно о двух задержанных.



Акцию протеста в городе полиция признала незаконной. По словам правоохранителей, действия демонстрантов представляют собой опасность как для водителей, так для и самих протестующих.



Ранее в полиции также отчитались о том, что в Иерусалиме были арестованы 10 человек по подозрению в нарушении порядка. Один из них напал с палкой на лошадь конной полиции. Еще один протестующих был арестован по подозрению в распылении краски.









