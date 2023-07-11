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протесты в израиле | Фото: скриншот
11.07.2023 13:56 Алина Груднева

Протесты против правовой реформы в Израиле: отчет полиции

Утром, 11 июля, в Тель-Авиве были арестованы 18 протестующих против правовой реформы.

Согласно отчету полиции, их подозревают в нарушении общественного порядка.

В свою очередь, в Хайфе правоохранители пытаются разогнать многотысячную толпу, которая блокирует дорогу. К настоящему моменту известно о двух задержанных.

Акцию протеста в городе полиция признала незаконной. По словам правоохранителей, действия демонстрантов представляют собой опасность как для водителей, так для и самих протестующих.

Ранее в полиции также отчитались о том, что в Иерусалиме были арестованы 10 человек по подозрению в нарушении порядка. Один из них напал с палкой на лошадь конной полиции. Еще один протестующих был арестован по подозрению в распылении краски.
 



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