



Протесты против правовой реформы станут ежедневными



Рои Нойман, один из лидеров протестов против правовой реформы (бывший лидер социальных протестов 2011 года, бывший сотрудник депутата Мерец Михаль Розин и бывший пресс-представитель Ципи Ливни), предупредил: "В среду внимание будет сосредоточено на национальной безопасности, а в четверг - на эскалации сопротивления".



Лидеры протеста против реформы судебной системы объявили вчера вечером во время митинга протеста в Тель-Авиве, что в следующий четверг будет проведен еще один "День сопротивления" под названием "День эскалации сопротивления". Также в эту среду лидеры протеста намерены сорвать визит Нетаниягу в Берлин.



Рой Нойман, один из лидеров протеста, сегодня утром (в воскресенье) дал интервью 103FM и сообщил: "Нам предстоит судьбоносная и решающая неделя, на мой взгляд, они продвигаются вперед с законодательством, и мы приближаемся ко второму и третьему чтению. Мы будем сопровождать премьер-министра в Берлин, как мы это делали на прошлой неделе. Это одна из самых больших демонстраций. Я вижу, что Нетаниягу не готов слушать своих граждан, а парит над нами. В эти дни он должен оставаться в Израиле".



Нойман также сказал: "Даже когда он проходит мимо, он в конце концов видит людей, которые выступают против того, что он пытается донести. Я не уверен, что он слушает. Создается впечатление, что он находится в закрытой комнате и отказывается видеть, что происходит в стране. Называйте нас любыми возможными именами, он был избран должным образом, он легитимный премьер-министр, ни одно правительство не имеет легитимности, чтобы превратить Израиль в диктатуру. Когда премьер-министр атакует меня и моих друзей, а его министры называют нас предателями, для меня он больше не легитимен, он больше не мой премьер-министр".



По его словам, "в среду мы сосредоточимся на национальной безопасности, а в четверг - на эскалации сопротивления, мы планируем еще несколько сюрпризов, от которых мы ранее отказывались". Как сказал сам Бен-Гвир, частью выражения оппозиции в демократическом обществе является блокирование дорог. Мы делаем это с большой неохотой, у нас нет другого выбора, кроме как пойти на это. Они довели нас до ситуации, когда у нас нет выбора. Когда мы приблизимся ко второму и третьему чтению, это будет не раз в неделю, а ежедневно".