Протесты против правовой реформы проходят под домами министров и президента
Вечером, 28 июля, протестующие против правовой реформы собрались под домами министров.
Одна из демонстраций проходила возле дома министра охраны окружающей среды Идит Силман в Реховоте.
Также протестующие собрались у дома президента Ицхака Герцога в Тель-Авиве.
Еще одна акция протеста прошла перед домом министра по делам диаспоры Амихай Шикли.
Под дома президента и министров демонстранты пришли незадолго до Шаббата в преддверии субботних протестов, на которых ожидается высокая явка.