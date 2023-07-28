



Протесты против правовой реформы проходят под домами министров и президента

Вечером, 28 июля, протестующие против правовой реформы собрались под домами министров.



Одна из демонстраций проходила возле дома министра охраны окружающей среды Идит Силман в Реховоте.



Также протестующие собрались у дома президента Ицхака Герцога в Тель-Авиве.



Еще одна акция протеста прошла перед домом министра по делам диаспоры Амихай Шикли.



Под дома президента и министров демонстранты пришли незадолго до Шаббата в преддверии субботних протестов, на которых ожидается высокая явка.

