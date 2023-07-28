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Протесты против правовой реформы проходят под домами министров и президента
28.07.2023 19:22 Алина Груднева

Протесты против правовой реформы проходят под домами министров и президента

Вечером, 28 июля, протестующие против правовой реформы собрались под домами министров.

Одна из демонстраций проходила возле дома министра охраны окружающей среды Идит Силман в Реховоте.

Также протестующие собрались у дома президента Ицхака Герцога в Тель-Авиве.

Еще одна акция протеста прошла перед домом министра по делам диаспоры Амихай Шикли.

Под дома президента и министров демонстранты пришли незадолго до Шаббата в преддверии субботних протестов, на которых ожидается высокая явка.

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