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Протесты против правовой реформы проходят Германии
27.03.2023 19:17 Алина Груднева

Протесты против правовой реформы проходят Германии

В понедельник, 27 марта, протесты против правовой реформы проходят не только в Израиле, но и в других странах.

По данным Ynet, около 200 демонстрантов вышли на митинг в Берлине.

Они несут плакаты, надписи на которых гласят: "Сохраним демократию в Израиле". Митинг проходит у Бранденбургских ворот.
 

Также ожидается, что акция протеста сегодня пройдет в Нью-Йорке перед консульством Израиля на Второй авеню.


 

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