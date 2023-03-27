



Протесты против правовой реформы проходят Германии

В понедельник, 27 марта, протесты против правовой реформы проходят не только в Израиле, но и в других странах.



По данным Ynet, около 200 демонстрантов вышли на митинг в Берлине.



Они несут плакаты, надписи на которых гласят: "Сохраним демократию в Израиле". Митинг проходит у Бранденбургских ворот.



בשער ברנדבורג בברלין התארגנה עכשיו באופן ספונטני הפגנת סולידריות עם המחאה נגד המהפכה המשפטית בישראל. כמה עשרות בני אדם, קריאות מוכרות מהמחאה בישראל והרבה בדיקות בנייד מה חדש בארץ. pic.twitter.com/VIJXpvZcXK — אסף אוני, ברלין (@AssafUni) March 27, 2023