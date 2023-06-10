Протесты против правовой реформы: по улице в Реховоте прошли "динозавры"
Вечером, 10 июня, в Реховоте стартовала очередная акция протеста против правовой реформы.
По дороге к перекрестку Научного парка прошел марш "динозавров".
Демонстранты перекрыли дорогу для движения транспорта.
Ожидается, что сегодня выступят профессор Юли Тамир, а также журналист Томер Авиталь и один из лидеров протеста резервистов.
רחובות עכשיו (רובי יהב) pic.twitter.com/b7SphiC3ti— Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) June 10, 2023
ערב טוב רחובות! pic.twitter.com/2Wi8fx5MIq— Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) June 10, 2023
רחובות - כרגיל מתחילים מוקדם— דמוקרטTV (@Democrat_TV) June 10, 2023
📷רובי יהב pic.twitter.com/07T4c5QkMr