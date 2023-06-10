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динозавры в реховоте | Фото: скриншот
10.06.2023 18:00 Алина Груднева

Протесты против правовой реформы: по улице в Реховоте прошли "динозавры"

Вечером, 10 июня, в Реховоте стартовала очередная акция протеста против правовой реформы.

По дороге к перекрестку Научного парка прошел марш "динозавров".

Демонстранты перекрыли дорогу для движения транспорта.

Ожидается, что сегодня выступят профессор Юли Тамир, а также журналист Томер Авиталь и один из лидеров протеста резервистов.

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