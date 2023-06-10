



Протесты против правовой реформы: по улице в Реховоте прошли "динозавры"

Вечером, 10 июня, в Реховоте стартовала очередная акция протеста против правовой реформы.



По дороге к перекрестку Научного парка прошел марш "динозавров".



Демонстранты перекрыли дорогу для движения транспорта.



Ожидается, что сегодня выступят профессор Юли Тамир, а также журналист Томер Авиталь и один из лидеров протеста резервистов.

רחובות עכשיו (רובי יהב) pic.twitter.com/b7SphiC3ti — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) June 10, 2023

ערב טוב רחובות! pic.twitter.com/2Wi8fx5MIq — Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) June 10, 2023