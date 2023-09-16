



Протесты против правовой реформы перенесены из-за праздников

В субботу, 16 сентября, ставшие уже традиционными по субботам протесты против правовой реформы решено перенести на другой день из-за празднования Рош ха-Шана.



Ожидается, что демонстрации пройдут завтра, 17 сентября.



Это уже будет 37-я неделя массовых протестов против правовой реформы подряд. Демонстрации состоятся более чем в 150 местах по всей стране.



Главная акция протеста пройдет на улице Каплан в Тель-Авиве. "Марш победы демократии" стартует вечером с бульвара Ротшильда.



Дополнительные демонстрации состоятся в Галилее, Хайфе, Иерусалиме, Гиватаиме, на перекрестке Каркур и других местах.