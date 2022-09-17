



Протесты против Нетаниягу возобновились по всему Израилю

Демонстрации против бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу возобновились сегодня, в субботу, днем.



Как сообщает Jerusalem Post, массовые акции протеста возглавила "независимая организация граждан, обеспокоенных судьбой государства".



Протесты проходят на всех мостах и ​​перекрестках с севера на юг Израиля.



В 19:45 состоится шествие от железнодорожного вокзала Реховота до городского сада основателей, где пройдет демонстрация.



"Правительство во главе с Нетаниягу станет катастрофой для Израиля. Мы массово возвращаемся к мостам и перекресткам, чтобы убедиться, что Нетаниягу не вернется. Мы победили его в прошлом, мы победим его снова", - заявили организаторы.