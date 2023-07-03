



"Протесты против диктатуры" продолжатся, несмотря на операцию в Дженине



Лидеры протеста против правовой революции готовятся к акции протеста, запланированной на сегодня, 3 июля, и объявили, что она состоится, несмотря на операцию в Дженине: "У нас нет другого выбора, кроме как возвысить свой голос и продолжать протестовать, даже в этот напряженный день". Демонстрации организованы в порту Хайфы и в десятках городов по всему миру, включая: Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мадрид, Сидней и другие.



"Наши сердца с солдатами ЦАХАЛа и силами безопасности, которые сейчас работают против террористических организаций", - заявили лидеры протеста. "Пока правительство продолжает диктаторское законодательство, сегодняшняя акция протеста у Терминала №3 будет проходить по плану. Мы призываем общественность массово явиться на протесты и дать понять правительству, что диктатуры не будет".



Сегодня утром сотни протестующих резервистов из организации "Ахим ле-Нешек" прибыли в порт Хайфы и заблокировали вход в него, в качестве еще одной меры сопротивления правовой революции. Пресс-секретарь сказал: "Мы поддерживаем солдат ЦАХАЛа, действующих в настоящее время в Дженине. До тех пор, пока Симха Ротман решает продолжать дискуссии в Комитете по конституции, мы вынуждены продолжать демонстрации. Мы призываем Ротмана отменить сегодняшние дебаты в Комитете по конституции".