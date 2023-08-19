



Протесты начались с минуты молчания в память о жертвах сегодняшнего теракта

По всей стране проводятся еженедельные акции протеста против правительственного плана судебной реформы, которые проходят уже 33-ю неделю подряд.



На крупных митингах организаторы зпредложили почтить память двух жертв сегодняшнего теракта в Хавара, отца и сына, застреленных на автомойке.



В Тель-Авиве выступают только женщины, поскольку демонстранты освещают недавние случаи дискриминации женщин в общественных местах. В их число войдут главный врач профессор Идит Матот, первая в Израиле женщина-офицер на военно-морском корабле майор (в отставке) Ора Пелед Накаш и другие.



Также выступила победительница Евровидения Нетта Барзилай.



"После ужасного убийства сегодня в Хавара сегодня на Каплан я буду петь только Хатикву, да будет благословенна их память", – сказала певица.