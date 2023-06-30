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Протесты друзов: строительство ветряных турбин на Голанах заморожено
30.06.2023 18:29 Алина Груднева

Протесты друзов: строительство ветряных турбин на Голанах заморожено

Глава местного совета Буката на Голанских высотах Аббас Абу Авад объявил о замораживании работ по строительству ветряных турбин.

Об этом его проинформировали в пятницу, 30 июня.

По его словам, обсуждения по этому вопросу будет продолжено с целью достижения решения.

На прошлой неделе друзы устроили массовые беспорядки в рамках протеста против строительства ветряных турбин на Голанских высотах. Произошли ожесточенные столкновения с полицией.

Полиция готовится к аналогичным акциям протеста. На север Израиля будут направлены сотни офицеров полиции в эти выходные.

 

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