



Протесты "достали" министра Акуниса даже в Калифорнии





Министр науки, технологий и инноваций Офир Акунис отменил свое выступление на конференции в Калифорнии после протеста у зала заседаний.



Генеральный консул Израиля в Лос-Анджелесе Гилель Нойман объявил о неприбытии министра, сказав, что Акунис "отказывается от своего выступления, чтобы не портить имидж Израиля".



Организаторы демонстрации заявили, что "мы дойдем до каждого из тех, кто пытается уничтожить демократию". Акунис сказал: "Если и есть место для ненасильственных дебатов в делах государства - то только в Израиле, поскольку мы знали, что ожидаются провокации, мы решили не проводить их на международной арене".