Новости » Политика
31.05.2023 10:17 Аркадий Бочаровский

Протесты "достали" министра Акуниса даже в Калифорнии



Министр науки, технологий и инноваций Офир Акунис отменил свое  выступление на конференции в Калифорнии после протеста у зала заседаний. 

Генеральный консул Израиля в Лос-Анджелесе Гилель Нойман объявил о неприбытии министра, сказав, что Акунис "отказывается от своего выступления, чтобы не портить имидж Израиля".

Организаторы демонстрации заявили, что "мы дойдем до каждого из тех, кто пытается уничтожить демократию". Акунис сказал: "Если и есть место для ненасильственных дебатов в делах государства - то только в Израиле, поскольку мы знали, что ожидаются провокации, мы решили не проводить их на международной арене".

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