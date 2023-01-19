Протестующих под домом Левина забросали яйцами
Соседи министра юстиции Ярива Левина забросали яйцами протестующих возле его дома в Модиине.
Это произошло в четверг, 19 января. По данным "Кан", несколько демонстрантов получили легкие травмы.
"Мы были на акции протеста, как вдруг приехали отец и двое его детей, начали ругаться и бить нас. Они бросали в нас много яиц, и один из них ударил кого-то по голове", - рассказал один из протестующих.
Демонстранты пришли под дом Левина, протестуя против плана судебных реформ.
המחאה מול ביתו של לוין: תיעוד זריקת הביצים על המפגינים@daniel_elazar pic.twitter.com/vmZCvZFWkN— כאן חדשות (@kann_news) January 19, 2023