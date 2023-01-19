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Протестующих под домом Левина забросали яйцами
19.01.2023 16:03 Алина Груднева

Протестующих под домом Левина забросали яйцами

Соседи министра юстиции Ярива Левина забросали яйцами протестующих возле его дома в Модиине.

Это произошло в четверг, 19 января. По данным "Кан", несколько демонстрантов получили легкие травмы. 

"Мы были на акции протеста, как вдруг приехали отец и двое его детей, начали ругаться и бить нас. Они бросали в нас много яиц, и один из них ударил кого-то по голове", - рассказал один из протестующих.

Демонстранты пришли под дом Левина, протестуя против плана судебных реформ.

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