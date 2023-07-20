



Протестующие запускают “Ночь сопротивления”

Протестующие против судебной реформы начали “Ночь сопротивления” с демонстрациями, запланированными по всему Израилю вечером 20 июля, после того, как комитет Кнессета по Конституции, Закону и Правосудию одобрил законопроект об “основании разумности” для окончательных чтений в среду вечером. Запланированы акции протеста, в том числе колонны, нарушающие движение на центральных дорогах по всей стране, и протесты на перекрестках и площадях в Тель-Авиве, Иерусалиме, Рош-Пине, Реховоте, Хайфе, Хадере и Негеве, а также в ряде других мест.



В ряде мест заблокированы дороги, включая шоссе №2, дорогу возле площади Сефер в Хайфе и Парижскую площадь в Иерусалиме, а также в других местах. Один протестующий арестован в Хайфе по подозрению в нарушении общественного порядка после того, как заблокировал дорогу своей машиной. Также запланированы марши протеста в Иерусалиме, Раанане и Тель-Авиве.



Акции протеста пройдут на перекрестке Гоме, центральном перекрестке Раанана, перекрестке Ришоним, перед домом председателя Гистадрут Арнона Бар-Давида в Кирьят-Оно, Учебным центром в Беэр-Шеве.



20 июля вечером продолжится марш протеста, который во вторник направился в сторону Иерусалима из Тель-Авива. Сотни протестующих присоединились к процессии в Иерусалим, которая, как ожидается, прибудет в Иерусалим в 22 июля перед вторым и третьим чтением спорного законопроекта. 20 июля около 15 автобусов с работниками IT-сферы присоединятся к маршу возле Латруна. 21 июля – сотни участников движения “Строим альтернативу”.



“Мы предупреждали об этом шесть месяцев назад, и сегодня эти кошмары сбываются на наших глазах. Завтра в 6 утра в Латруне мы присоединимся к тысячам людей, которые собираются продвигаться вперед по дороге в Иерусалим. Это наш час, чтобы предотвратить забивание последнего гвоздя в гроб демократии в Государстве Израиль и полное уничтожение статуса женщин в Израиле”, – говорит основатель движения Моран Зер Катценштейн.



Ряд демонстраций также прошел в четверг утром в разных местах по всей стране. По данным полиции, 20 июля утром израильтяне в Хайфе устроили демонстрацию возле здания городского правительства, в результате чего несколько улиц были закрыты для движения. Группа демонстрантов также собралась вокруг Министерства связи в Иерусалиме в знак протеста против желаемых министром связи Шломо Кари реформ в СМИ.



“Ахим Бэ Нешек” и протестующие из IT-сферы провели демонстрацию у здания администрации банка Hapoalim в четверг утром и призвали банк выступить против судебной реформы.



“Мы призываем руководство банков заявить к понедельнику, что если будет принят закон об отмене причины разумности, они закроют финансовую систему. Хотите наши деньги? Присоединяйтесь к протесту. В диктатуре не может быть процветающей экономики!", – заявили они.



Трое протестующих были арестованы 20 июля утром после того, как в Герцлии заменили тысячу уличных знаков на знаки с надписью “Дорога демократии”. Позже их отпустили.



Движение протеста Kaplan Force объявило 20 июля утром, что в субботу вечером на улице Каплан в Тель-Авиве пройдет крупная акция протеста перед голосованием по законопроекту об “основании разумности”. На вечер 22 июля запланированы дополнительные акции протеста примерно в 150 местах по всему Израилю.



“То, что мы видели сегодня утром в Конституционном комитете, – это подготовка к растерзанию народа”, – заявили в Kaplan Force. “Если закон будет принят в ближайшие два дня, Государство Израиль начнет разрушаться. Еще есть время остановить разрушение государства, народной армии и израильской экономики. Мы призываем все демократические силы в Израиле в ближайшую субботу протестовать против разрушения дома”.